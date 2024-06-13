Райффайзенбанк с 1 июля прекратит начислять проценты по накопительным счетам

Райффайзенбанк с 1 июля прекратит начисление процентов по накопительным счетам, сообщила кредитная организация на своем сайте.

Отмечается, что проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам, отмечается на сайте банка. Добавляется, что деньгами на накопительных счетах можно будет распоряжаться как обычно.

В пресс-службе Райффайзенбанка уточнили, что решение обусловлено необходимостью выполнять предписание европейского регулятора по снижению объемов присутствия группы Raiffeisen Bank International (RBI) в России.

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Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG — одной из крупнейших австрийских банковских групп.