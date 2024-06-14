Лось выгнал с игровой площадки почти сотню детей на загородной базе в Серово

В пятницу, 14 июня, с территории летней загородной базы одного из петербургских детсадов в поселке Серово эвакуировали детей из-за забежавшего на территорию учреждения лося.

Фото: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО, ВК

Прибывшие на место росгвардейцы вместе с персоналом увели с улицы в здание 83 воспитанников. После этого бойцы обошли территорию базы и обнаружил, что дикое животное убежало обратно в лес, оставив после себя порванную металлическую сетку одной из секций забора со стороны леса и ручья.

В результате происшествия никто не пострадал.