Лось выгнал с игровой площадки почти сотню детей на загородной базе в Серово

Автор: Гузель Галимова
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В пятницу, 14 июня, с территории летней загородной базы одного из петербургских детсадов в поселке Серово эвакуировали детей из-за забежавшего на территорию учреждения лося.

Лось выгнал с игровой площадки почти сотню детей на загородной базе в Серово росгвардия, лось
Лось выгнал с игровой площадки почти сотню детей на загородной базе в Серово росгвардия, лось
Фото: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО, ВК

Прибывшие на место росгвардейцы вместе с персоналом увели с улицы в здание 83 воспитанников. После этого бойцы обошли территорию базы и обнаружил, что дикое животное убежало обратно в лес, оставив после себя порванную металлическую сетку одной из секций забора со стороны леса и ручья.

В результате происшествия никто не пострадал.

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