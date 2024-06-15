Школьницу с отравлением увезли от ТЦ в Гатчине

В экстренные службы 14 июня около 20:30 сообщили о ребенке без сознания, обнаруженном возле торгового центра на улице Соборной в Гатчине.
Прохожие обратили внимание на симптомы, характерные для отравления алкоголем. На месте происшествия патрульные обнаружили 14-летнюю девочку. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Чем именно отравилась школьница, устанавливается. Семья ребенка благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.
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05.06.2023 1397