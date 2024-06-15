Крепкий алкоголь подорожает в России

Минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут в России с 1 июля 2024 года.

Бутылка водки объемом 0,5 литра подорожает с 281 рубля до 299 рублей. Бренди – с 375 до 403 рублей. Коньяк – с 517 до 556 рублей. Приказ будет действовать до 31 декабря 2026 года.

В апреле 2024 года Минфин России опубликовал проект приказа о повышении цен, обосновывая это инфляцией, повышением ставок акцизов и увеличением затрат на производство алкогольной продукции.

Сами производители поддерживают возможность повысить цены на что угодно. В случае крепкого алкоголя, по их версии это необходимо для борьбы с контрафактом и избегания «продажи ниже себестоимости».