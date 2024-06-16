Водолазы обнаружили тело пропавшего экс-главы Красного Села

Тело пропавшего бывшего главы МО «Красное Село» Николая Колошинского обнаружили утром 16 июня.
По одной из версий, он переплывал территорию под низким мостом, и опрокинулся в воду. Вероятно, он ударился головой, сообщает 78.ru.
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Напомним, что 77-летний мужчина отправился на рыбалку 13 июня, но вечером так и не вернулся домой. Вскоре была найдена пустая лодка.