Россиянам рассказали, когда клещи станут менее активными

По словам экспертов, пик популяции паразитов приходится на май, поэтому риск встречи с ними остается высоким до самого конца лета.

Эксперты «СберАптеки» предупредили, что клещи сохраняют активность на протяжении всего лета. Популяция паразитов начинает сокращаться только с сезонным понижением температуры.

Сезон активности клещей начинается в середине апреля, а к середине мая их популяция достигает пика. Однако опасность укуса клеща сохраняется также в июне и июле и начинает уменьшаться вместе с сезонным падением температуры воздуха, но не ранее начала августа, — рассказали эксперты.