Россиянам рассказали, когда клещи станут менее активными

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

По словам экспертов, пик популяции паразитов приходится на май, поэтому риск встречи с ними остается высоким до самого конца лета.

Эксперты «СберАптеки» предупредили, что клещи сохраняют активность на протяжении всего лета. Популяция паразитов начинает сокращаться только с сезонным понижением температуры.

Сезон активности клещей начинается в середине апреля, а к середине мая их популяция достигает пика. Однако опасность укуса клеща сохраняется также в июне и июле и начинает уменьшаться вместе с сезонным падением температуры воздуха, но не ранее начала августа, — рассказали эксперты.
Вам будет интересно
Россиянам рассказали, когда клещи станут менее активными клещи
Что делать, если вас укусил клещ? Пошаговая инструкция
МЧС опубликовало памятку, как действовать, если вы заметили на себе паразита. Клещ - крайне опасное членистоногое, которое является переносчиком ряда опасных...
09.06.2024 190
Автор