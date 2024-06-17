Согласно поправкам, в России будет действовать прогрессивная шкала налогообложения.

Профильный комитет Госдумы одобрил поправки, которые вводят в России прогрессивную шкалу налогообложения. Информация об этом появилась в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно изменениям, размер налогов в России будет зависеть от уровня достатка граждан. Самая высокая ставка — 22%. Она будет распространяться на доходы от 50 миллионов рублей. Минимальный сбор остается без изменений (13% на доходы до 2,4 миллионов).