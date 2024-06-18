В Ленобласти начинается подготовка к выборам в органы местного самоуправления

В единый день голосования 8 сентября 2024 года в области пройдут выборы в органы местного самоуправления. Подготовка к ним уже началась

Очередные выборы депутатов представительных органов состоятся в 163 муниципальных образованиях Ленобласти, где необходимо заместить 1919 депутатских мандатов. Только в 10 МО выборы проводится не будут.

В соответствии с областным законом «О муниципальных выборах Ленинградской области» выборы назначаются представительным органом (советом депутатов) соответствующего муниципального образования не позднее 19 июня. В подавляющем большинстве муниципальных образований Ленинградской области заседания советов депутатов, на которых будут рассмотрены вопросы о назначении выборов, пройдут 17-19 июня. В течение пяти дней решение совета депутатов о назначении выборов должно быть опубликовано, с этого дня начинается избирательная кампания в соответствующем муниципальном образовании.

Выдвижение кандидатов политическими партиями, иными общественными объединениями, а также в порядке самовыдвижения может производиться со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов в соответствующем муниципальном образовании. Организующими выборы избирательными комиссиями являются 18 территориальных избирательных комиссий муниципальных районов, муниципального округа, городского округа.

Только в 10 муниципальных образованиях выборы 8 сентября проводиться не будут, в связи с тем что пятилетний срок полномочий депутатов представительных органов этих муниципальных образований не окончен, это: 6 муниципальных образований во Всеволожском районе (Морозовское, Кузьмоловское, Свердловское городские поселения, Агалатовское, Новодевяткинское, Колтушское сельские поселения); Приладожское городское поселение Кировского района; Большеижорское городское поселение Ломоносовского района; Волошовское сельское поселение Лужского района (за исключением повторных выборов по замещению 1 вакантного мандата); Федоровское городское поселение Тосненского района.

На сайте Леноблизбиркома в разделе «Единый день голосования 8 сентября 2024 года», а также на сайтах ТИК размещена информация о планируемых датах назначения выборов и опубликования соответствующих решений.