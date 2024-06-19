Разнорабочий упал в яму с кипятком в Петербурге

Инцидент произошел недалеко от дома № 204 по Московскому проспекту в Петербурге — разнорабочий оступился и упал в яму с кипятком.
По данным 78.ru, 50-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у рабочего термические ожоги обеих ног, голеностопов и голеней.
Подробности случившегося уточняются.
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