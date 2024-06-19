В магазине Петербурга нашли куриное филе с сальмонеллой

«Общественный контроль» проверил мясо курицы, выставленное на прилавках петербургских магазинов.

Всего было проверено 10 образцов, девять из них полностью соответствовали требованиям безопасности. Однако в филе грудки от ООО «Невская пищевая компания», закупленном в «Магните», была обнаружена сальмонелла. В нем же было зафиксировано превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 2,8 раза, рассказали в организации.

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Роспотребнадзор выдал предостережение компании и магазину о недопустимости нарушений обязательных требований. Такие же меры в отношении изготовителя принял и Россельхознадзор.