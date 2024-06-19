Иномарка приземлилась на крышу во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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ДТП
Фото: Baltphoto.ru

Skoda Octavia съехала в кювет и перевернулась на крышу 18 июня около 23:00 в садоводстве «Изыскатель» во Всеволожском районе. Водитель не пострадал.

На место происшествия выезжала дежурная смена 96-й пожарно-спасательной части. Последствия ДТП ликвидировали четыре человека и одна спецмашина. Пожарные отключили аккумулятор автомобиля.

По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняют инспекторы ГАИ.

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