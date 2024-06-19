В Ленобласти обсудили работу с молодежью по антинаркотическим вопросам

Как отметили на заседании которое провел вице-губернатор региона Михаил Ильин, среди важных инструментов профилактики — социально-психологическое тестирование.

В 2023/2024 учебном году охват тестированием составил 99,4% от общего количества обучающихся 7 и 11 классов. Тестирование призвано определить риски формирования зависимости, выявить и наблюдать за факторами и группами риска у учеников с различными видами отклоняющегося поведения.

Одна из основных задач в работе с молодежью — максимальное вовлечение ребят в различную деятельность: волонтерскую, туристическую, спортивную, творческую, — отметили в областном правительстве.

По итогам 2023 года охват дополнительным образованием по Ленинградской области составил 98,2%.

Напомним, что 6 декабря в России проходит День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков. Рассказываем, куда обратиться, если вы столкнулись с торговлей наркотическими веществами в Ленобласти.

Для того, чтобы сообщить о чьей-либо противоправной деятельности, связанной с наркоторговлей, необходимо:

позвонить на номер телефона доверия ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленобласти 8 (812) 573-21-81;

зайти в раздел «Сообщи о наркоточке» на сайте ГУ МВД;

оставить сообщение на сайте прокуратуры Ленобласти.

Традиционные варианты с письменными и устными обращениями в местные отделения полиции остаются в силе.