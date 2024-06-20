Пациента с больным сердцем доставили из Приозерска во Всеволожск санавиацией

Помощь врачей потребовалась 75-летнему жителю Приозерского района Ленобласти. В августе прошлого года он перенес инфаркт.

После выписки он регулярно посещал кардиолога, недавно мужчина вновь начал жаловаться на боли в области сердца, рассказали в комитете по здравоохранению Ленобласти.

В Приозерской больнице провели суточный мониторинг ЭКГ, который показал нарушение сердечного ритма, больного госпитализировали. В течение недели за его состоянием наблюдали врачи, пока не стало очевидно, что пенсионеру нужно ставить кардиостимулятор. Ближайшая больница, где могли сделать такую операцию, располагалась во Всеволожске.

Видео: комитет по здравоохранению Ленобласти

Бригада санитарной авиации оперативно доставила мужчину в больницу. Пациенту была сделана операция. Через пять дней его выписали.