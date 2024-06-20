В Ломоносовском районе ликвидировали крупную нарколабораторию — видео

Полицейские обнаружили нарколабораторию в одном из домов в поселке «Усадьба Можайское» в Ломоносовском районе Ленобласти.

В частном доме полицейские нашли четыре контейнера с веществом бежевого цвета общей массой четыре килограмма, а также 25 канистр с жидкостью. Общий объем — около 625 литров.

По данным ГУ МВД, в феврале 2024 года 44-летний мужчина организовал лабораторию по производству синтетического наркотика. Реализовать партию он планировал через закладки и для этого нанял 25-летнего безработного жителя Краснодарского края.

Возбуждено уголовное дело о покушении на производство, хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере.