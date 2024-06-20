На российском ТВ выйдет сериал с Анастасией Заворотнюк

Актриса снялась в проекте незадолго до страшного диагноза.
На НТВ выйдет сериал «Приставы» с Анастасией Заворотнюк в главной роли. Это стало последней работой актрисы, скончавшейся от онкологии.
Как рассказали в пресс-службе телеканала, Заворотнюк появится в нескольких эпизода. В сериале актриса играет роль судьи, которой мстит главный герой за приговор.
Премьера запланирована на 24 июня.
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