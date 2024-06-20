ВОЗ: в мире растет заболеваемость холерой

В мае прирост заболеваемости составил 58%.

Всемирная организация здравоохранения фиксирует рост заболеваемости холерой в целом по миру. В мае число случаев составило 46 424 (+ 58%).

Наиболее напряженная ситуация с холерой наблюдается в странах Восточного Средиземноморья. А именно — в Афганистане и Пакистане (по 13 тысяч случаев).