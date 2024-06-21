Сбер прекратит прием заявок на ипотеку с господдержкой с 21 июня — ТАСС

Договоры, заключенные до этой даты, остаются в силе.

Сбер с 21 июня приостанавливает прием заявок и запись на сделки по программам ипотеки с государственной поддержкой. Об этом стало известно ТАСС.

В сообщении указывается, что договоры, заключенные до 21 июня, остаются в силе. Выдачи кредитов по ним будут осуществляться в полном объеме.

При этом сбор заявок на IT-ипотеку банк продолжит, однако денежные средства по таким договорам также приостанавливаются.