Сбер прекратит прием заявок на ипотеку с господдержкой с 21 июня — ТАСС

Автор: Анастасия Щербакова
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Договоры, заключенные до этой даты, остаются в силе.

Сбер с 21 июня приостанавливает прием заявок и запись на сделки по программам ипотеки с государственной поддержкой. Об этом стало известно ТАСС.

В сообщении указывается, что договоры, заключенные до 21 июня, остаются в силе. Выдачи кредитов по ним будут осуществляться в полном объеме.

При этом сбор заявок на IT-ипотеку банк продолжит, однако денежные средства по таким договорам также приостанавливаются.

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18.06.2024 157
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