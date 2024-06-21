Премьер Венгрии заявил о готовящейся на Украине военной операции НАТО

При этом Венгрия участвовать в этих события не будет «ни оружием, ни деньгами, ни военными», заявил глава правительства страны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО готовит некую военную операцию на территории Украины. Глава правительства страны не стал уточнять, о чем именно идет речь, однако отметил, что его государство не будет в этом участвовать.

Минимальной цели мы достигли: я договорился с генеральным секретарем НАТО — Венгрия сойдет с поезда. У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными, — заявил Орбан в эфире Kossuth.