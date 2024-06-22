Нетрезвая пара на электроскутере вылетела с набережной в Петербурге

В результате неудачной поездки серьёзно пострадал водитель.

В Петербурге минувшей ночью мужчина и женщина получили травмы в результате неудачной поездки на электроскутере по набережной Смоленки. Водитель и его пассажирка находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно порталу 78, в результате маневра скутер выехал на проезжую часть, врезался в ограждение, а затем вылетел в реку вместе с мужчиной и его пассажиркой.

У водителя скутера диагностировали сильный ушиб головы и колото-резаные травмы. Сейчас он находится в Мариинской больнице. Состояние пассажирки неизвестно.