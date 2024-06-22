Огненную картину из 10 тысяч свечей собрали в Кировске в День памяти и скорби

Автор: Анастасия Щербакова
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Жители Ленинградской области почтили память героев Великой Отечественной войны.

В ночь на 22 июня, в День памяти и скорби, на территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» прошла ежегодная патриотическая акция «Свеча памяти». В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели Санкт-Петербургского Горного университета Императрицы Екатерины II, представители районной администрации, военно-патриотических объединений и жители региона.

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Участники акции выложили на преддиорамной площади музея огненную фигуру в форме Вечного огня. Дополнением композиции из зажженных свечей стала объемная надпись «Помним».

Участники мероприятия почтили память погибших в годы войны бойцов минутой молчания и возложили цветы к Поклонному кресту с лампадой, зажженной от Вечного огня Пискаревского мемориала.

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Ранее губернатор Ленобласти Александр Александр Дрозденко обратился к ленинградцам по случаю Дня памяти и скорби.

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