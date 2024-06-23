Члены богатейшей семьи Британии попали в тюрьму за эксплуатацию прислуги

В Швейцарии суд Женевы признал виновными членов богатейшей семьи Великобритании по делу об эксплуатации слуг. Их привозили в страну из Индии, обходя законы.

Речь идет о главе международного конгломерата Hinduja Group Пракаше Хиндудже, чье состояние оценивается примерно в $47,1 млрд, его жене, сыне и его супруге. Обвиняемых приговорили к срокам от четырех до четырех с половиной лет.

Осужденные привозили жителей Индии к себе на виллу около Женевского озера, предлагая им работу по обслуживанию дома, поварами и нянями. После этого у жертв отбирали паспорта, им было запрещено покидать территорию дома, платили всего 10 % от минимального уровня зарплаты, установленного в Швейцарии. Прислуге приходилось работать в атмосфере страха, рабочий день порой мог достигать 18 часов.