Члены богатейшей семьи Британии попали в тюрьму за эксплуатацию прислуги

Автор: Сергей Агутин
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Тюрьма
Фото: Baltphoto.ru

В Швейцарии суд Женевы признал виновными членов богатейшей семьи Великобритании по делу об эксплуатации слуг. Их привозили в страну из Индии, обходя законы.

Речь идет о главе международного конгломерата Hinduja Group Пракаше Хиндудже, чье состояние оценивается примерно в $47,1 млрд, его жене, сыне и его супруге. Обвиняемых приговорили к срокам от четырех до четырех с половиной лет.

Осужденные привозили жителей Индии к себе на виллу около Женевского озера, предлагая им работу по обслуживанию дома, поварами и нянями. После этого у жертв отбирали паспорта, им было запрещено покидать территорию дома, платили всего 10 % от минимального уровня зарплаты, установленного в Швейцарии. Прислуге приходилось работать в атмосфере страха, рабочий день порой мог достигать 18 часов.

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30.08.2023 2455
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