Тело выпавшего из лодки подняли из залива в Приозерском районе

Завершена поисковая операция в акватории Ладожского озера в Приозерском районе. Человека, оказавшегося за бортом, искали больше недели.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, 23 июня в заливе Щучий Ладожского озера обнаружено тело мужчины. Его доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

По данным экстренных служб, 15 июня мужчина выпал из лодки и утонул. Поиски тела погибшего вел поисково-спасательный отряд Приозерска.