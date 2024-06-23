Тело выпавшего из лодки подняли из залива в Приозерском районе

Завершена поисковая операция в акватории Ладожского озера в Приозерском районе. Человека, оказавшегося за бортом, искали больше недели.
Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, 23 июня в заливе Щучий Ладожского озера обнаружено тело мужчины. Его доставили на берег и передали сотрудникам полиции.
По данным экстренных служб, 15 июня мужчина выпал из лодки и утонул. Поиски тела погибшего вел поисково-спасательный отряд Приозерска.
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24.07.2022 5196