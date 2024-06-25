В Мурино полицейские задержали четырех наркоторговцев

В Мурино рядом с железнодорожной станцией полицейские задержали двух водителей — граждан ближнего зарубежья 34 и 57 лет. В их машинах под пассажирскими сиденьями нашли тайники с наркотиками.

В банках из-под лекарства находилось 116 свертков с веществом коричневого цвета, еще 19 таких же свертков нашли в кармане куртки одного из задержанных. Экспертиза установила, что это был растительный наркотик массой 121 грамм.

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По месту проживания наркоторговцев обнаружили 43-летнего уроженца ближнего зарубежья и 44-летнюю местную жительницу. Пока бойцы ОМОН вскрывали они пытались выкинуть наркотики в окно. У них изъяли еще свертки и брикеты общей массой свыше 800 гр.

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Заведены уголовные дела. Все четверо злоумышленников арестованы.