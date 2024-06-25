Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 25 июня

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделения группировки войск «Север» вели активные боевые действия и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 235 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, две гаубицы Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

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Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял за сутки более 830 военнослужащих, два бронетранспортера, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Отражены три контратаки подразделений ВСУ. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, три 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение суток нанесено поражение живой силе и технике формирований ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М109 производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбито 79 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.