Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале.

Так, в период с 17 по 23 июня 2024 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 30 раз. В том числе:

♦ к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 3 раза (погибло 3 человека);

♦ к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 4 раза (спасено 5 человек).