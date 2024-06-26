В Думе призвали закрыть пляжи в Севастополе и Краснодарском крае

Автор: Сергей Агутин
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Утонул
Фото: Baltphoto.ruутонул

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») призвал власти Севастополя и Краснодарского края закрыть пляжи и места скопления людей неподалеку от стратегических и военных объектов.  

«Считаю необходимым закрыть для массового посещения людей все пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей в непосредственной близости от всех стратегических и военных объектов», – написал Дмитрий Гусев

Мера принесет неудобства гражданам и убытки коммерческим предприятиям. Однако депутат считает, что она обеспечит безопасность людей в случае атак на стратегические объекты.

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24.07.2022 5204
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