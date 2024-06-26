Иномарку разорвало на части после страшной аварии в Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Водитель скончался в машине реанимации.

В Ломоносовском районе Ленинградской области в конце прошлой недели произошла страшная авария, о которой стало известно только недавно.

По имеющимся данным, в районе деревни Гостилицы двое мужчин сели в автомобиль в состоянии алкогольного опьянения и поехали кататься.

Съезжая с горки на большой скорости, водитель потерял управление над автомобилем, после чего произошло столкновение с деревом. От силы удара машину буквально разорвало на части.

Как пишет «Дорожный Контроль Ленинградская Область», обломки авто собирали в 15-20 метрах от места столкновения. Водитель скончался в карете скорой. Пассажир, по предварительным данным, выжил.

Иномарку разорвало на части после страшной аварии в Ленобласти Ленобласть, Гостилицы, авария
Иномарку разорвало на части после страшной аварии в Ленобласти Ленобласть, Гостилицы, авария
Вам будет интересно
Иномарку разорвало на части после страшной аварии в Ленобласти Ленобласть, Гостилицы, авария
Водитель иномарки погиб в аварии с фурой в Лужском районе
В экстренные службы 25 июня около 19:00 сообщили о ДТП на 157-м километре трассы Р-23 «Псков», на повороте на деревню...
26.06.2024 105
Автор