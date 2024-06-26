Иномарку разорвало на части после страшной аварии в Ленобласти

Водитель скончался в машине реанимации.
В Ломоносовском районе Ленинградской области в конце прошлой недели произошла страшная авария, о которой стало известно только недавно.
По имеющимся данным, в районе деревни Гостилицы двое мужчин сели в автомобиль в состоянии алкогольного опьянения и поехали кататься.
Съезжая с горки на большой скорости, водитель потерял управление над автомобилем, после чего произошло столкновение с деревом. От силы удара машину буквально разорвало на части.
Как пишет «Дорожный Контроль Ленинградская Область», обломки авто собирали в 15-20 метрах от места столкновения. Водитель скончался в карете скорой. Пассажир, по предварительным данным, выжил.
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