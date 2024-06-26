В Совфеде поддержали запрет продажи iPhone в России

Такая необходимость вызвана тем, что Apple ограничивает доступ к российским приложениям.

Инициативу депутатов Госдумы о запрете смартфонов, ограничивающих работу российских приложений, поддержали в Совете Федерации.

Как заявил сенатор Артём Шейкин в беседе с РИА Новости, если Apple не перестанет дискредитировать российских разработчиков и их приложения, встанет вопрос о запрете продажи продукции компании в РФ.