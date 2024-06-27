Эрмитаж поменяет режим работы на время «Алых парусов»

Автор: Сергей Агутин
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Алые паруса
Фото: Baltphoto.ru

В Санкт-Петербурге Главный музейный комплекс Эрмитажа и Главный штаб во время проведения «Алых парусов» будут работать до 16:00, сообщает Neva.Today.

Кассы закроются на час раньше. В Зимнем дворце Петра I в этот день пройдут только две экскурсии.

Зайти в Эрмитаж можно будет через главные ворота и Комендантский подъезд Зимнего дворца.

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