Эрмитаж поменяет режим работы на время «Алых парусов»

В Санкт-Петербурге Главный музейный комплекс Эрмитажа и Главный штаб во время проведения «Алых парусов» будут работать до 16:00, сообщает Neva.Today.

Кассы закроются на час раньше. В Зимнем дворце Петра I в этот день пройдут только две экскурсии.

Зайти в Эрмитаж можно будет через главные ворота и Комендантский подъезд Зимнего дворца.