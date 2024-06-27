ВСМ Петербург – Москва оценили в 1,8 трлн рублей

Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Петербург – Москва оценивается в 1,8 трлн рублей. Минфин согласовал финансовую модель, но остаются разногласия по концессионному соглашению, сообщает Neva.Today.

Первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова сообщила о согласовании Минфином проекта распоряжения, устанавливающего финансовую модель ВСМ Москва – Санкт-Петербург. По ее словам, существуют разногласия, которые планируется урегулировать в ближайшее время.

РЖД планирует реконструировать существующие станции и создать 12 новых остановок, включая транспортно-пересадочные узлы. По прогнозам Минтранса, пассажирское движение по новой магистрали начнется в 2028 году, сократив время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут с 16 остановками.

Правительство обещает выделить не менее 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на строительство ВСМ в 2025 году. РЖД уже заказало первые два высокоскоростных поезда у «Уральских локомотивов» за 12 млрд рублей, ожидая их поставку до конца марта 2028 года.