Александр Дрозденко по достоинству оценил белорусские технологии очистки воды

Губернатор Ленинградской области оценил работу предприятия «Полимерконструкция» в Витебске, где собирают очистные сооружения

«Белорусские технологии очистки воды уже ценят жители. Поэтому внимательно изучаем новые возможности. Важно, что под конкретные объемы очистки и показатели воды партнеры по Союзному государству собирают модульные станции как конструктор. Оценил и экотехнологию печати водопроводных труб для стоков из переработанного пластика», — рассказал Александр Дрозденко.

Как рассказали в областном правительстве, в 2024 году в бюджете Ленобласти на закупку модулей очистки питьевой воды запланирован миллиард рублей, а всего за пять лет будет построено примерно 100 станций для очистки питьевой воды и 30 для очистки канализационных стоков в поселениях 47 региона. Ленобласти и Республики Беларусь уже заключили 18 договоров на поставку, монтаж и наладку 35 модульных очистных сооружений.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти скоро откроется первый в регионе белорусский магазин «Да дому», аналог IKEA. Напомним, в 2022 году IKEA закрыла все свои магазины на территории России. Затем компания продала три мебельные фабрики в Великом Новгороде, Вятке и Тихвине, а в конце прошлого года продала и торговые центры «Мега».