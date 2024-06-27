Рекордная жара ожидается 28 июня в Петербурге

Санкт-Петербург 28 июня прогреется до +28 °С, в Ленинградской области прогнозируют до +30 °С. Кроме того, в регионе ожидается рекордно жаркая погода для этого дня.
Об этом сообщает «Петроград» со ссылкой на синоптика Александра Колесова.
Температура в городе в пятницу повысится до +30 °С. Это может стать вторым максимально жарким днем для 28 июня в истории Санкт-Петербурга.
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