Погибшего нашли в Ладожском озере

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Очевидец обнаружил тело мужчины в Ладожском озере вечером 26 июня. На поиски отправилась дежурная смена ПСО Новой Ладоги. 

kne
Фото: «Аварийно-спасательная служба ЛО» ВКонтакте

Спасатели нашли погибшего, подняли тело из воды, доставили на берег и передали полицейским. Точные причины смерти установит медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Вам будет интересно
Погибшего нашли в Ладожском озере Ладожское озеро
Мальчику сломали позвоночник во время купания в Неве
По информации ivbg.ru, 22 июля в Санкт-Петербурге госпитализировали 13-летнего подростка с переломом грудного позвонка.   Установлено, что мальчик получил травму во время купания на Октябрьской набережной...
24.07.2022 5207
Автор