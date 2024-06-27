Погибшего нашли в Ладожском озере

Очевидец обнаружил тело мужчины в Ладожском озере вечером 26 июня. На поиски отправилась дежурная смена ПСО Новой Ладоги.
Спасатели нашли погибшего, подняли тело из воды, доставили на берег и передали полицейским. Точные причины смерти установит медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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24.07.2022 5207