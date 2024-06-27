Умер автор первого хет-трика сборной России по хоккею

О смерти Сергея Березина сообщила ассоциация бывших игроков НХЛ. Обстоятельства смерти не уточняются.

Сергей Березин – воспитанник воскресенского «Химика», за который играл до 22 лет. В 1994 году он был выбран «Торонто» на драфте в 10-м раунде под 256-м номером. За карьеру отыграл семь сезонов в НХЛ.

Сергей Березин набрал 286 (160+126) очков в 502 матчах регулярных чемпионатов за «Торонто», «Финикс Койотс», «Монреаль», «Чикаго» и «Вашингтон». Также набрал 30 (13+17) очков в 52 матчах плей-офф Кубка Стэнли.

В составе сборной России нападающий был участником Олимпийских игр в Лиллехаммере 1994 года и четырех чемпионатов мира. Стал автором первого хет-трика сборной России — 25 апреля 1995 года в матче со Швейцарией (8:0).