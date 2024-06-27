В Ленобласти 28 июня ожидается 32-градусная жара

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: МЧС Ленинградской области

Конец рабочей недели встретит жителей и гостей региона летним зноем.

Согласно прогнозу МЧС, 28 июня в Ленинградской области ожидается жаркая и преимущественно сухая погода. Столбики термометров будут показывать днем до +32 градусов выше нуля.

Без существенных осадков. Ветер ночью западных направлений слабый, днем западный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 гр., днем +27…+32 гр., на северо-востоке местами до +24 гр. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться, — передает МЧС.
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