В Ленобласти 28 июня ожидается 32-градусная жара

Конец рабочей недели встретит жителей и гостей региона летним зноем.
Согласно прогнозу МЧС, 28 июня в Ленинградской области ожидается жаркая и преимущественно сухая погода. Столбики термометров будут показывать днем до +32 градусов выше нуля.
Без существенных осадков. Ветер ночью западных направлений слабый, днем западный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 гр., днем +27…+32 гр., на северо-востоке местами до +24 гр. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться, — передает МЧС.
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24.06.2024 337