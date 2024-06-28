Мужчина утонул в озере во Всеволожском районе

В экстренные службы 27 июня около 14:00 поступил сигнал об утонувшем мужчине возле поселка Агалатово во Всеволожском районе.
На место происшествия выезжали спасатели. Водолазы извлекли тело из воды и передали полиции. Личность утонувшего и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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24.07.2022 5216