Магазин сожгли в Гатчинском районе

В экстренные службы 27 июня около 03:00 сообщили о происшествии в поселке Кобринское Гатчинского района. Очевидцы утверждали, что неизвестный поджег продуктовый магазин на улице Центральной.

Соседи слышали, как бились стекла, а из здания повалил дым. По предварительным данным, в помещении торговой точки выгорели 60 квадратных метров. Повреждены товары и оборудование.

Заведено уголовное дело об умышленном поджоге. Обстоятельства происшествия устанавливаются.