Магазин сожгли в Гатчинском районе

В экстренные службы 27 июня около 03:00 сообщили о происшествии в поселке Кобринское Гатчинского района. Очевидцы утверждали, что неизвестный поджег продуктовый магазин на улице Центральной.
Соседи слышали, как бились стекла, а из здания повалил дым. По предварительным данным, в помещении торговой точки выгорели 60 квадратных метров. Повреждены товары и оборудование.
Заведено уголовное дело об умышленном поджоге. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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23.05.2022 1742