Спасатели Ленобласти трижды за вечер выезжали по тревоге

За минувший вечер спасатели аварийно-спасательной службы Ленобласти трижды привлекались к поисково-спасательным работам.

Спасатели ПСО города Тосно вечером 27 июня выезжали в поселок Красный Бор на поиски утонувшего мужчины. Найденное тело передали сотрудникам полиции.

Спасатели ПСО города Приозерск оказали помощь мужчине, который повредил голову на острове озера Вуокса. Пострадавшего доставили на берег и передали врачам скорой помощи.

Водолазная группа ПСО города Шлиссельбурга искала тело ребенка, который утонул в озере Боровое. Погибшего доставили на берег и передали сотрудникам полиции.