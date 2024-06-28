Спасатели Ленобласти трижды за вечер выезжали по тревоге

Автор: Гузель Галимова
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За минувший вечер спасатели аварийно-спасательной службы Ленобласти трижды привлекались к поисково-спасательным работам.

Спасатели ПСО города Тосно вечером 27 июня выезжали в поселок Красный Бор на поиски утонувшего мужчины. Найденное тело передали сотрудникам полиции.

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Фото: аварийно-спасательная служба ЛО

Спасатели ПСО города Приозерск оказали помощь мужчине, который повредил голову на острове озера Вуокса. Пострадавшего доставили на берег и передали врачам скорой помощи.

Водолазная группа ПСО города Шлиссельбурга искала тело ребенка, который утонул в озере Боровое. Погибшего доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

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