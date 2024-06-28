В Госдуме предложили сократить срок прерывания беременности с 12 до 9 недель

Комитет Госдумы по охране здоровья обратился к Минздраву с рекомендацией проработать вопрос сокращения срока аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель.

Также в рекомендациях предлагается подготовить поправки, согласно которым беременность в результате изнасилования будет считаться социальным показанием для ее прерывания, пишет РИА Новости.

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В документе подчеркивается, что охрана материнства и детства является одной из приоритетных задач социальной политики в России, поэтому необходимо осуществлять комплекс мер по повышению рождаемости.