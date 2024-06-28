В субботу Ленобласть накроет 33-градусное пекло

В предстоящую субботу, 29 июня, в Ленобласти ожидается до +33 градусов.

Ночь пройдет без существенных осадков. Днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер ночью юго-восточный, южный слабый, днем южный, юго-западный, переходящий к западному умеренный, при грозе порывы до сильного.

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Температура воздуха ночью +16…+21°С местами до +13°С, днем +28…+33°С, на западе местами до +25°С.