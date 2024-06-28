 «Лахта Центр» в Петербурге окрасится в алый в честь дня выпускников

В Петербурге «Лахта Центр» от основания до шпиля засияет алыми красками в честь праздника выпускников «Алые паруса».

Видео: vk.com/lakhtacenter

Праздничная подсветка на зданиях комплекса будет включена 28 июня с 22:30 до 4:00 утра 29 июня.

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Напомним, вечером 28 июня в Петербурге стартует главный праздник выпускников. В связи с этим метро и наземный транспорт будут работать круглосуточно.