Перминов прокомментировал завершившиеся дебаты между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом

В пятницу, 28 июня, прошли теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена.
Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов в беседе с Online47 прокомментировал завершившиеся дебаты и поделился мнением, какой президент нужен США, чтобы отношения с РФ стали более лояльными.
Сенатор отметил, что президентская кампания в США, учитывая ее значимость для определения вектора будущего развития страны, традиционно привлекает повышенное внимание. Дебаты кандидатов на телевидении — один из ее значимых этапов, в рамках которого избиратели могут наглядно сравнить двух претендентов. От итогов выступлений каждого зависит дальнейшая тактика действий их штабов.
Сергей Перминов добавил, что отношения с Россией могут начать восстанавливаться в том случае, если новый американский лидер откажется от идеи нанесения нам «стратегического поражения».