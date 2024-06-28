Перминов прокомментировал завершившиеся дебаты между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом

В пятницу, 28 июня, прошли теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена.

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов в беседе с Online47 прокомментировал завершившиеся дебаты и поделился мнением, какой президент нужен США, чтобы отношения с РФ стали более лояльными.

Сенатор отметил, что президентская кампания в США, учитывая ее значимость для определения вектора будущего развития страны, традиционно привлекает повышенное внимание. Дебаты кандидатов на телевидении — один из ее значимых этапов, в рамках которого избиратели могут наглядно сравнить двух претендентов. От итогов выступлений каждого зависит дальнейшая тактика действий их штабов.

«Рейтинги действующего президента демонстрируют тенденцию к снижению в ряде ключевых штатов, что вызывает обоснованное беспокойство среди членов его команды. Неслучайно в СМИ все чаще можно встретить спекуляции о необходимости замены Байдена на кого-то более перспективного, способного противостоять энергичному Трампу. По итогам теледебатов сомнения в лагере демократа усилятся, что будет иметь последствия и для кампании», — отметил сенатор.

Сергей Перминов добавил, что отношения с Россией могут начать восстанавливаться в том случае, если новый американский лидер откажется от идеи нанесения нам «стратегического поражения».