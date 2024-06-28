Перминов прокомментировал завершившиеся дебаты между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом

Автор: Гузель Галимова
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В пятницу, 28 июня, прошли теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена.

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов в беседе с Online47 прокомментировал завершившиеся дебаты и поделился мнением, какой президент нужен США, чтобы отношения с РФ стали более лояльными.

Сенатор отметил, что президентская кампания в США, учитывая ее значимость для определения вектора будущего развития страны, традиционно привлекает повышенное внимание. Дебаты кандидатов на телевидении — один из ее значимых этапов, в рамках которого избиратели могут наглядно сравнить двух претендентов. От итогов выступлений каждого зависит дальнейшая тактика действий их штабов.

«Рейтинги действующего президента демонстрируют тенденцию к снижению в ряде ключевых штатов, что вызывает обоснованное беспокойство среди членов его команды. Неслучайно в СМИ все чаще можно встретить спекуляции о необходимости замены Байдена на кого-то более перспективного, способного противостоять энергичному Трампу. По итогам теледебатов сомнения в лагере демократа усилятся, что будет иметь последствия и для кампании», — отметил сенатор.

Сергей Перминов добавил, что отношения с Россией могут начать восстанавливаться в том случае, если новый американский лидер откажется от идеи нанесения нам «стратегического поражения».

«Диалог на основе справедливого учета российских национальных интересов, как не раз подчеркивал глава нашего государства, возможен. Пойдет ли будущий президент США по пути снижения конфронтации, покажет время», — заключил сенатор.
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