В Кингисеппе жители многоэтажки вызвали полицию из-за неприятного запаха от соседей, там оказалась нарколаборатория

В полицию Кингисеппского района поступило сообщение от граждан о резком неприятном запахе в подъезде многоэтажного дома по Крикковскому шоссе в Кингисеппе.
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Прибывшие на место полицейские установили, что в интересующей их квартире проживает 38-летний неработающий. Внутри правоохранители обнаружили нарколабораторию — изъяты несколько контейнеров с растительным веществом, в одном из них хранилось 586,1 грамма растительного наркотика.
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26.06.2024 141
Возбуждено уголовное дело.