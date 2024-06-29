В Кингисеппе жители многоэтажки вызвали полицию из-за неприятного запаха от соседей, там оказалась нарколаборатория

В полицию Кингисеппского района поступило сообщение от граждан о резком неприятном запахе в подъезде многоэтажного дома по Крикковскому шоссе в Кингисеппе.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Прибывшие на место полицейские установили, что в интересующей их квартире проживает 38-летний неработающий. Внутри правоохранители обнаружили нарколабораторию — изъяты несколько контейнеров с растительным веществом, в одном из них хранилось 586,1 грамма растительного наркотика.

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Возбуждено уголовное дело.