ФСБ получила доступ к документам призывников

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сможет изучать документы призывников, претендующих на прохождение срочной службы в этом ведомстве.

Это следует из постановления правительства РФ.

«Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах федеральной службы безопасности, в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан», — говорится в постановлении кабмина.

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Напомним, в декабре 2023 года Владимир Путин подписал закон, который разрешил проходить службу по призыву в органах ФСБ. Ранее такая возможность предусматривалась только для служащих по контракту.