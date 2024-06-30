Названы 3 категории пенсионеров, которым увеличат выплаты в июле

В России будет проведена индексация пенсий.
Как рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с «Прайм«, с июля у отдельных категорий пенсионеров выплаты станут больше.
В частности, выплаты проиндексируют работающим пенсионерам, которые уволились в июне 2024 года. Повышение выплат будет произведено со следующего после ухода с работы месяца.
Вторая категория — пенсионеры, достигшие в июне 80 лет. В этом случае фиксированная выплата будет увеличена в два раза до до 16 269,76 рубля.
Также пенсии вырастут у инвалидов I группы. Фиксированная надбавка также увеличится в два раза, если гражданин оформил соответствующие документы в июне.
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