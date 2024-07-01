Всеволожская прокуратура через суд добивается выплаты денег обманутым пенсионерам

Всеволожская городская прокуратура обратилась в суд в связи с хищением денежных средств у 16 пенсионеров. Общая сумма ущерба составила 6 млн рублей.

В ходе предварительного расследования по уголовным делам установлены личности владельцев банковских счетов, на которые потерпевшие перевели свои деньги, сообщили в ведомстве.

Всего было подано 24 исковых заявления. В настоящее время решениями судов различных субъектов РФ удовлетворено 5 исков, остальные находятся на рассмотрении. Работа продолжается.