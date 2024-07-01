Шестилетнего ребенка, сбежавшего из больницы в Кингисеппе, нашли спустя час поисков

Ребенок воспитывается мамой, имеющей проблемы с законом. Изначально малыш попал в больницу после того, как длительное время провел дома один.

В Кингисеппе 30 июня развернулась поисковая операция после пропажи шестилетнего пациента детской больницы. Мальчик сложил свои вещи в пакет и самостоятельно покинул палату, уйдя в неизвестном направлении.

Спустя час ребенка нашли в одном из дворов недалеко от больницы. Мальчика отвезли обратно в медучреждение и отправили на дополнительное обследование. Состояние малыша оценивается как удовлетворительное.

По имеющимся данным, ребенок воспитывается в неблагополучной семье. Мама имеет проблемы с законом из-за наркотиков. Изначально мальчик попал в больницу, поскольку долгое время находился дома один.