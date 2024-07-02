Сложный сын до смерти забил мать ее тростью в Ленобласти

В полицию Сланцевского района 1 июля около 10:00 сообщили о теле 63-летней женщины в квартире дома на улице Ломоносова в Сланцах.
Покойная лежала на диване, на голове были характерные следы ударов. В квартире задержан 41-летний безработный сын пенсионерки. По предварительным данным, он избил мать ее тростью.
Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. С начала 2000-х подозреваемый 15 раз судим за тяжкие телесные повреждения, наркотики, уклонение от уплаты алиментов.
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16.05.2022 6032