Ленинградский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя новорожденному ленивцу

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Ленинградский зоопарк

Автор самого оригинального имени получит два бесплатных билета на посещение зоопарка.

В Ленинградском зоопарке у семьи ленивцев, Сони и Ирвина, родился детеныш. В связи с этим учреждение объявило конкурсе на лучшее имя для крохи. Из вводных данных только пол малыша — мальчик.

По нашей доброй традиции, имена для детёнышей выбирают посетители. Мы предлагаем оставить свои варианты клички для самца двупалого ленивца в комментариях по ссылке. Рассматриваться будут только варианты, предложенные под постом ВКонтакте, — сообщили в зоопарке. 

Автор самого оригинального имени сможет посетить зоопарк бесплатно, а также взять с собой одного близкого человека.

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