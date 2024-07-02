Ленинградский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя новорожденному ленивцу

Автор самого оригинального имени получит два бесплатных билета на посещение зоопарка.

В Ленинградском зоопарке у семьи ленивцев, Сони и Ирвина, родился детеныш. В связи с этим учреждение объявило конкурсе на лучшее имя для крохи. Из вводных данных только пол малыша — мальчик.

По нашей доброй традиции, имена для детёнышей выбирают посетители. Мы предлагаем оставить свои варианты клички для самца двупалого ленивца в комментариях по ссылке . Рассматриваться будут только варианты, предложенные под постом ВКонтакте, — сообщили в зоопарке.

Автор самого оригинального имени сможет посетить зоопарк бесплатно, а также взять с собой одного близкого человека.