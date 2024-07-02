Мальчик утонул в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Утонул
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Красносельского района Санкт-Петербурга 29 июня в 19:49 сообщили о происшествии на Жемчужном пляже на Балтийском бульваре.

Трое подростков купались в заливе, один из них пропал из виду. Прибывшим на место полицейским купавшиеся рассказал, что их друг 2011 года рождения не смог выплыть из залива.

Из-за плохих погодных условий поиски начались не сразу. В операции участвовали сотрудник отдела по делам несовершеннолетних и поисково-спасательная служба.

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24.07.2022 5224
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