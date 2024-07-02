Мальчик утонул в Петербурге

В полицию Красносельского района Санкт-Петербурга 29 июня в 19:49 сообщили о происшествии на Жемчужном пляже на Балтийском бульваре.
Трое подростков купались в заливе, один из них пропал из виду. Прибывшим на место полицейским купавшиеся рассказал, что их друг 2011 года рождения не смог выплыть из залива.
Из-за плохих погодных условий поиски начались не сразу. В операции участвовали сотрудник отдела по делам несовершеннолетних и поисково-спасательная служба.
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24.07.2022 5224